167 سائقاً يستفيدون من محاضرة شرطة دبي التوعوية حول القيادة الآمنة

دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ممثلة في إدارة التثقيف المروري، وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، محاضرة توعوية استهدفت أكثر من 167 سائق دراجة توصيل طلبات في شركة «زون»، وذلك ضمن حملة «صيف بلا حوادث»، بهدف رفع مستوى الوعي المروري لديهم وتعزيز ممارسات القيادة الآمنة بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن سائقي دراجات توصيل الطلبات يمثلون إحدى الفئات المهمة التي تستهدفها البرامج التوعوية المرورية، نظراً لطبيعة عملهم التي تتطلب وجودهم على الطرق لفترات طويلة، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على تزويدهم بالإرشادات والممارسات التي تعزز سلامتهم وتحد من السلوكيات التي قد تتسبب في وقوع الحوادث.

وأوضح أن المحاضرة ركزت على عدد من المحاور المرتبطة بالقيادة الآمنة، من أبرزها الالتزام بالسرعات المحددة والمسارات المخصصة للدراجات النارية، وترك مسافة أمان كافية، وتجنب الانشغال بغير الطريق والتنقل المفاجئ بين المسارات، إلى جانب أهمية ارتداء الخوذة وملابس الوقاية والتأكد من تثبيت صندوق توصيل الطلبات بطريقة آمنة لا تؤثر في توازن الدراجة أثناء القيادة.

وتطرقت المحاضرة إلى أهمية المحافظة على الجاهزية الفنية للدراجة من خلال إجراء الصيانة الدورية، وفحص الإطارات والمكابح ومستويات الزيوت وغيرها من الأجزاء الأساسية، خصوصاً خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، بما يقلل من احتمالية تعرض الدراجة للأعطال المفاجئة أثناء السير.

وشدد العميد جمعة بن سويدان على أهمية حصول السائقين على فترات راحة كافية، وعدم مواصلة القيادة عند الشعور بالتعب أو الإجهاد، مؤكداً أن سلامة السائق ومستخدمي الطريق تأتي في المقام الأول، وأن سرعة إنجاز الطلب لا ينبغي أن تكون على حساب الالتزام بقواعد السير والمرور ومتطلبات القيادة الآمنة.