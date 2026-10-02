رئيس الدولة يستقبل السيناتور جوني إيرنست

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم السيناتور جوني إيرنست عضوة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية.

وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي الذي يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز شراكاتهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ ركائز السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم لصالح تنمية جميع الشعوب والدول.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.