قرقاش: الطيار الهندي في "فلاي دبي" سميت ماتشهار جسّد معنى الشجاعة والمسؤولية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الطيار الهندي في "فلاي دبي" سميت ماتشهار يستحق كل التقدير، فقد جسّد في مواجهة عمل ارهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية، والمهنية والحس الأخلاقي.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "يستحق الطيار الهندي في "فلاي دبي" سميت ماتشهار كل التقدير، فقد جسّد في مواجهة عمل ارهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية. مهنيته وحسّه الأخلاقي في أحلك الظروف يجعلان منه بطلاً حقيقياً".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "بعيدا عن الاختزال السهل لما جرى أو تبني وترويج نظريات المؤامرة، تبقى اليقظة والتحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب".