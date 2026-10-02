سيف بن زايد يشهد حفل تخريج دفعة "صناع المستقبل" 2026 من جامعة زايد

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج 371 خريجاً وخريجة من جامعة زايد الحاصلين على مرتبة الشرف، منهم 255 من خريجي البكالوريوس، و116 من خريجي برامج الماجستير، ضمن دفعة "صناع المستقبل" لعام 2026.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه للخريجين والخريجات وأسرهم، مشيداً بإنجازاتهم الأكاديمية، مؤكداً أهمية دورهم في خدمة الوطن، والمساهمة في مسيرة التنمية، وتعزيز الابتكار، ودعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءات الوطنية.

حضر الحفل، معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، رئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأولياء أمور الخريجين.

وهنأت معالي شما بنت سهيل المزروعي، الخريجين والخريجات وأسرهم، مؤكدةً أن تخرّج دفعة عام 2026 يُمثِّل انطلاقةً نحو مرحلة جديدة يوظِّف فيها الخريجون معارفهم وقدراتهم في خدمة دولة الإمارات والإسهام في مسيرتها التنموية.

وأعربت عن فخر جامعة زايد بتخريج كفاءات مؤهَّلة للانتقال من ميادين التعلُّم إلى مواقع العمل والمسؤولية، مؤكدة أن خريجيها يحملون معهم أمانة العلم، وواجب تسخيره في تقديم إسهامات نوعية تخدم مجتمعهم، وتدعم أولويات وطنهم، وتواكب تطلعاته للمستقبل.

وأضافت أن نهضة دولة الإمارات قامت على الاستثمار في الإنسان، وترسيخ قدرته على المشاركة والإنجاز، ومن هذا المنطلق، تبدأ مسؤولية الخريجين في مواصلة التعلُّم، والعمل بإخلاص ونزاهة، وتحويل طموحاتهم إلى أثر ملموس، مشددة على أن الحضور في مسيرة الوطن مسؤولية، والمسؤولية التزام، والعطاء واجب تجاه دولة منحت أبناءها الثقة والفرصة.

وقالت إن خريجي جامعة زايد جزء من حاضر الإمارات وشركاء في صناعة مستقبلها، وثقتنا كبيرة بقدرتهم على تمثيل جامعتهم ووطنهم بكفاءة، والإسهام في مسيرة تقدِّمه بما يليق بطموحات قيادتنا الرشيدة.

وثمَّنت معاليها دور أولياء الأمور في مساندة أبنائهم وبناتهم طوال مسيرتهم الجامعية، وقالت: "إنَّنا نُشارك الأسر فخرها بهذا الإنجاز، ونقدِّر ما قدِّمته من رعاية وتشجيع كان لهما أثر أساسي في نجاح الخريجين ووصولهم إلى هذه المرحلة من الإنجاز والتفوق".

وتُعد هذه الدفعة الـ 25 من الخريجات، والـ 15 من الخريجين، من ثماني كليات هي: كلية الإدارة، وكلية علوم الاتصال والإعلام، وكلية الدراسات متداخلة التخصصات، وكلية الابتكار التقني، وكلية التربية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم الطبيعية والصحية، وكلية الفنون والصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا.

وضمت دفعة هذا العام 1741 خريجاً وخريجةً على مستوى مرحلة البكالوريوس، إلى جانب 371 خريجاً وخريجة في برامج الدراسات العليا، ليصل إجمالي عدد الخريجين إلى 2112.