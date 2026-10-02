مجلس إدارة «هيئة المعاشات» يعقد اجتماعه الرابع لعام 2026

ترأس مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة لعام 2026، الذي استعرض تقارير الأداء المالي والاستثماري والأداء المؤسسي، واطلع على مستجدات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتطبيق التوجهات الحكومية بشأن التحول إلى الذكاء الاصطناعي المساعد.

كما اطلع المجلس على مجموعة من الإحصائيات والمؤشرات التي تعكس النمو المتواصل واتساع نطاق منظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وبلغ عدد المؤمّن عليهم المسجلين لدى الهيئة 190,063 مؤمّناً عليه في أغسطس 2026، بزيادة نسبتها 13.6% مقارنة بأغسطس 2025. كما ارتفع عدد المتقاعدين بنسبة 10.4% ليصل إلى 35,015 متقاعداً، فيما بلغ عدد المستحقين 18,585 مستحقاً، بزيادة سنوية نسبتها 2%.

وبلغ إجمالي قيمة المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات نحو 5.03 مليارات درهم حتى نهاية أغسطس 2026، بزيادة نسبتها 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.