هيئة الأعمال الخيرية العالمية تطلق حملة «رحماء بينهم»

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، حملة كفالة ورعاية الأيتام تحت شعار «رحماء بينهم»، بهدف كفالة ورعاية 2000 يتيم، وتعزيز أوجه الدعم والرعاية المقدمة للأيتام وأسرهم، بما يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية ودعم استقرارهم الأسري والتعليمي والصحي.

وتتضمن الحملة مجموعة من المشاريع والمبادرات الإنسانية المتنوعة، التي تستهدف الأيتام وأسرهم، من بينها توفير الأجهزة الكهربائية لمنازل الأيتام، وسداد الرسوم الدراسية عن الطلبة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لهم ولأمهاتهم، وغيرها من المساعدات العاجلة التي تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكد الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن إطلاق حملة «رحماء بينهم» يأتي في إطار حرص الهيئة على توسيع نطاق برامج كفالة الأيتام والانتقال بها من مفهوم الكفالة إلى منظومة متكاملة من الرعاية والدعم الشامل.