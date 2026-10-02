إطلاق الدورة الـ15 من «عون للخدمة المجتمعية»

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، فعاليات الدورة الـ15 من جائزة عون للخدمة المجتمعية، على مستوى الدولة للعام الدراسي 2026 - 2027.

ويتناول موضوع جائزة عون للخدمة المجتمعية عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية، التي تخدم شرائح مهمة مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع، حيث تتنافس المؤسسات التعليمية من رياض الأطفال حتى الجامعات في تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني المبادرات التي تسهم في تعزيزها.

وجاء الإعلان عن إطلاق جائزة عون للخدمة المجتمعية، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين.