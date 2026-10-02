سلطان بن أحمد يتفقد تحديثات مقر دائرة القضاء

تفقّد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح أمس، مقر دائرة القضاء والتحديثات على المرافق والمباني ومستجدات أعمال التطوير، وخدمات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية والإدارية.

واطلع سموه على أبرز الخدمات التي تقدم للمتعاملين وما توفره من أماكن مخصصة لاستقبال الطلبات ومساعدة المتعاملين في إكمال معاملاتهم وتقديمها بشكل إلكتروني.

وتعرف سمو رئيس مجلس القضاء إلى «منصة مجلسنا» المدرب الافتراضي في قضاء الشارقة. كما شاهد سموه مادة مرئية تناولت مبادرة «أثر» التي تهدف إلى تسهيل احتياجات ذوي الإعاقة. وعرّج سموه على نموذج القاعات الجديدة في محكمة النقض، المزودة بأحدث الوسائل والتقنيات التي تواكب التطورات في العمل القضائي.

واستمع سموه إلى شرح حول الخطط التطويرية لتعميم هذا النموذج على جميع قاعات المحكمة، البالغ عددها 21 قاعة.

وزار سمو رئيس مجلس القضاء «صالة الدار». وانتقل سموه إلى المكاتب الجديدة الخاصة بالأمانة العامة لمجلس القضاء.

اجتماع

كما ترأس سموه اجتماع مجلس القضاء، الذي عُقد في مقر دار القضاء بالشارقة.

وهنأ سموه أعضاء مجلس القضاء وأعضاء السلطة القضائية والكوادر الإدارية بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومواصلة مسيرة العمل في خدمة العدالة وترسيخ سيادة القانون، بما يعزز من مكانة المنظومة القضائية ودورها في خدمة المجتمع.

وأشاد سموه بما تحقق خلال الفترة السابقة من إنجازات وتطور في منظومة العمل القضائي في إمارة الشارقة، مثمناً سموه الجهود التي بذلها أعضاء السلطة القضائية، وما أبدوه من حرص ومسؤولية في أداء مهامهم، مؤكداً سموه أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمعنية بمستجدات العمل القضائي والإداري، وبحث سبل تعزيز كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات والخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يسهم في تحقيق العدالة ويدعم مسيرة التطوير المستمر لمنظومة القضاء في إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس دليل حوكمة إدارة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، ليشكل إطاراً مؤسسياً موحداً للتوسع المنضبط والآمن في توظيف هذه التقنيات، بما يواكب التطورات التقنية ويدعم جهود تطوير العمل القضائي والإداري. ويتضمن الدليل منظومة متكاملة لحوكمة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وحماية البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني، وضمان الرقابة البشرية على استخدام هذه التقنيات.

واعتمد المجلس إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة للبلدية والبيئة، بهدف تطوير منظومة القضاء المتخصص وتعزيز كفاءة التعامل مع القضايا ذات الصلة، بما يسهم في سرعة الإجراءات وجودة العمل القضائي، ويأتي الاعتماد في إطار جهود مجلس القضاء لتطوير المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وتعزيز جاهزيتها للتحولات المستقبلية، وترسيخ منظومة عدالة تجمع بين الكفاءة والتخصص والتطور التقني.

كما اعتمد المجلس الزي الجديد لأعضاء السلطة القضائية، ما يعكس مكانة السلطة وهويتها المؤسسية، ويجسد ما تحظى به من تقدير ومكانة رفيعة في المجتمع، ويأتي اعتماد الزي الجديد في إطار الحرص على تعزيز المظهر المؤسسي الموحد، وإبراز الطابع الرسمي والمهني لأعضاء السلطة القضائية، بما يتناسب مع طبيعة مهامهم ومسؤولياتهم.