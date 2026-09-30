النائب العام للدولة يبحث تعزيز التعاون مع وفد أرميني من جهات التحقيق والادعاء العام

استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، وفداً أرمينياً من جهات التحقيق والادعاء العام، برئاسة السيد أرتور بوغوسيان، رئيس لجنة التحقيق، وبمشاركة السيد إدغار أرسينيان، نائب المدعي العام، وبحضور سعادة كارين كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة، وذلك بمناسبة مشاركة الوفد في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات، وتطوير التنسيق في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما يدعم الشراكات الدولية ويواكب أهداف المؤتمر في تعزيز العدالة وسيادة القانون وتطوير التنسيق في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وبشكل خاص جرائم الفساد.