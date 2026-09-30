"القلب الكبير" تطلق النسخة الرابعة من مبادرة "نوّر قلبك"





أطلقت مؤسسة القلب الكبير الدورة الرابعة من مبادرة "نوّر قلبك" بمشاركة 47 مدرسة خاصة وأكثر من 12 ألف طالب وطالبة و47 معلماً ومعلمة من الشارقة ضمن برنامج يمتد طوال العام الدراسي يقود خلاله الطلبة مبادرات لجمع التبرعات والتوعية لدعم إعادة تأهيل وتجهيز مدرسة نجع سعيد للتعليم الأساسي في دشنا بمحافظة قنا بجمهورية مصر العربية بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية لنحو 750 طالباً.

وجاء إطلاق دورة 2026–2027 خلال جلسة تعريفية أقيمت اليوم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور نحو 80 طالباً ومعلماً من المدارس المشاركة اطّلعوا خلالها على المشروع الإنساني الذي سيدعمونه طوال العام الدراسي ودور مجتمعاتهم المدرسية في المساهمة بتحقيق أهدافه.

وللمرة الأولى منذ انطلاق مبادرة "نوّر قلبك" تتكاتف المدارس المشاركة لدعم مشروع تعليمي واحد بما يربط المبادرات التي يقودها الطلبة في الشارقة بالأثر الذي يمكن أن تسهم جهودهم الجماعية في تحقيقه لصالح مجتمع مدرسي آخر.

وعلى امتداد العام الدراسي سيعمل الطلبة على تصميم وتنفيذ مبادرات لجمع التبرعات والتوعية بمشاركة زملائهم ومعلميهم وأولياء أمورهم ومجتمعاتهم المدرسية وقد تشمل هذه المبادرات الأسواق الخيرية وجلسات سرد القصص والأنشطة الفنية والحملات الإبداعية وغيرها من الفعاليات المدرسية التي تجمع بين حشد الدعم وتعزيز الوعي بالاحتياجات الإنسانية والتعليمية.

وستُوجّه التبرعات التي تجمعها المدارس إلى دعم إعادة تأهيل وتجهيز مدرسة نجع سعيد للتعليم الأساسي ضمن مشروع تنفذه مؤسسة القلب الكبير بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير.

وتشمل الأعمال المخطط لها ضمن المشروع تأهيل البنية التحتية للمدرسة وتحسين الفصول الدراسية ومساحات التعلّم وتوفير الموارد التعليمية ودعم تطوير قدرات الكوادر التعليمية على أن تُحدّد تفاصيل الأعمال ضمن النطاق الفني النهائي الذي يجري استكماله بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير بيئة تعليمية أكثر أماناً وتجهيزاً وشمولاً لنحو 750 طالباً ودعم انتظامهم في الدراسة وتحسين مخرجات التعلّم بما يشجّع المزيد من الأطفال ولا سيما الفتيات على مواصلة تعليمهم.

وكانت مبادرة "نوّر قلبك" قد أطلقت عام 2022 بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير بهدف إشراك الشباب في العمل الإنساني وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية من خلال التجربة المباشرة.

وتقوم المبادرة على إتاحة الفرصة أمام الطلبة لفهم الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها عبر مبادرات يقودونها بأنفسهم وحشد الدعم حول أهداف مشتركة بما يحوّل القيم التي يتعلّمونها إلى ممارسات عملية تُحدث أثراً في حياة الآخرين.

ومنذ انطلاقها شارك في المبادرة أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من خلال أنشطة ومبادرات عملية تقودها المدارس تتيح للشباب التعرّف إلى مسؤولياتهم الإنسانية والمجتمعية.

وقالت مريم الحمادي عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير: يمتد دور التعليم إلى ما هو أبعد من التحصيل الأكاديمي فهو يسهم في بناء وعي الشباب بدورهم في المجتمع ومسؤوليتهم تجاه الآخرين وقدرتهم على إحداث أثر في حياة من حولهم، مشيرة إلى ان المدرسة تعتبر من أولى البيئات التي يتعلّم فيها الطلبة التعاون وتحمّل المسؤولية والعمل من أجل هدف مشترك وحين نمنحهم فرصة قيادة مبادرات تخدم الآخرين نساعدهم على ترجمة هذه القيم إلى ممارسات ترافقهم طوال حياتهم.

وأضافت: نسعى من خلال مبادرة "نوّر قلبك" إلى غرس المسؤولية الإنسانية لدى الطلبة منذ الصغر وترسيخ فهم للنجاح يقوم على التعاطف مع الآخرين والمبادرة إلى مساندتهم والإسهام في خدمة مجتمعاتهم ونطمح إلى أن تصبح هذه المسؤولية جزءاً أصيلاً من طريقة تفكيرهم وسلوكهم ونهجهم في القيادة مستقبلاً.

وفي ختام الدورة ستُكرّم ثلاث مدارس بجوائز القلب الذهبي والقلب الفضي والقلب البرونزي تقديراً لمبادراتها وإسهاماتها خلال العام الدراسي.

وسيشارك ممثلون عن المدرسة الفائزة بجائزة القلب الذهبي في زيارة تعليمية وإنسانية إلى محافظة قنا في مصر يلتقون خلالها طلبة مدرسة نجع سعيد ومعلميها ويشاركون في أنشطة تطوعية وتفاعلية ويطّلعون عن قرب على أثر المبادرات التي قادوها طوال العام الدراسي.

وتمثّل الزيارة محطة ختامية تربط جهود الطلبة في الشارقة بالمجتمع المدرسي الذي ساهموا في دعمه وتمنحهم فرصة للتواصل المباشر مع المستفيدين والتعرّف إلى كيفية تحوّل مبادراتهم وأفكارهم إلى إسهامات عملية في تحسين البيئة التعليمية.