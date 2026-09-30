ضاحي خلفان يترأس اجتماع مجلس القيادات الشرطية الاتحادي الخامس لعام 2026

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس القيادات الشرطية الاتحادي، الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2026، حيث جرى استعراض عدد من العروض التقديمية والتقارير الأمنية والسياسات ذات الصلة بالأداء الأمني والتشغيلي على مستوى الدولة، وذلك بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية.

وناقش الاجتماع نتائج تمارين الاستجابة المسلحة، وسياسة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أعمال النصف الأول للجنة حماية الطفل لعام 2026، ونتائج النصف الأول من العام لمؤشرات "نحن الإمارات"، بالإضافة إلى سياسة رفع درجة الجاهزية، وتطوير منظومة العمل الشرطي ورفع كفاءة الأداء الأمني والتشغيلي.

وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير السياسات والممارسات الشرطية، وتعزيز التكامل بين الأجهزة الشرطية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني، إلى جانب رفع مستويات الجاهزية والاستعداد.