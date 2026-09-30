رئيس الدولة وملك هولندا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون وتطورات المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة فيليم ألكسندر ملك مملكة هولندا.. بحثا خلاله علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما.

كما تطرق الاتصال إلى "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" الذي ستستضيفه دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل مؤكدين حرص البلدين على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي لضمان استدامة التنمية للأجيال القادمة.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة.