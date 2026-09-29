فريقا شرطة دبي و"إكس دي إس أستانا" للدراجات الهوائية يوقعان مذكرة تفاهم

وقّع فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، مذكرة تفاهم مع فريق "إكس دي إس أستانا" للدراجات الهوائية وذلك في إطارتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب مع الجهات المحلية والدولية ودعم وتطوير الرياضة والارتقاء بمستوى الأداء والتميز.

وقع المذكرة العميد الدكتور جاسم محمد عبد الله الملا، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، ومن جانب فريق "إكس دي إس أستانا"، الكسندر فينوكوروف، مدير عام الفريق

نصت المذكرة - التي جرى التوقيع عليها بنادي ضباط شرطة دبي- على بناء شراكات رياضية فاعلة، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة، بما يسهم في تطوير رياضة الدراجات الهوائية، وقدرات الدراجين ورفع مستوى الأداء الفني والبدني، وتعزيز مشاركات الفريقين في البطولات الرياضية علاوة على تبادل المعرفة والخبرات التقنية في رياضة الدراجات الهوائية، وتبادل أفضل الممارسات في التدريب وعلوم الرياضة والإدارة الفنية، والترويج العالمي لرياضة ركوب الدراجات الهوائية وتبادل الرياضيين من خلال تسهيل المشاركة في المسابقات الدولية والفعاليات الرياضية الكبرى، والمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية، إلى جانب بحث فرص إقامة مبادرات وأنشطة مشتركة تسهم في الارتقاء بالمستوى الفني للدراجين.