اختتام «الأصايل 2026» بالذيد بحضور 6,500 زائر

اختتم معرض "الأصايل 2026" فعاليات نسخته الخامسة التي نظمها مركز إكسبو الشارقة في مركز أكسبو الذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مستقطباً أكثر من 6,500 زائر وبمشاركة أكثر من 80 عارضاً قدموا مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتخصصة في الخيل والإبل والصقور ومستلزمات الرحلات والتخييم والأنشطة المرتبطة بها.

وقال محمد مصبح الطنيجي مدير فرع غرفة تجارة الشارقة مدير مركز إكسبو الذيد إن النسخة الخامسة من معرض الأصايل أثبتت أن المعارض المتخصصة قادرة على خلق مساحة حقيقية للتفاعل بين قطاع الأعمال والجمهور وهو ما انعكس في تنوع المشاركات والحضور اللافت الذي شهدته دورة هذا العام .

وأشاد عدد من المشاركين في معرض "الأصايل 2026" بمستوى التنظيم وتنوع الجهات المشاركة وتخصصات الشركات التي قدمت مجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي اهتمامات الزوار واحتياجاتهم وأكدوا أن المعرض وفر منصة متخصصة أتاحت لهم التواصل المباشر مع جمهور مهتم بهذه المجالات، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم إلى جانب الاستفادة من الحضور المتنوع الذي شهده المعرض على مدار أيامه.

كما أشاد زوار المعرض بتنوع الشركات والمنتجات والخدمات المشاركة .