منصور بن زايد وولي عهد السعودية يبحثان العلاقات الأخوية

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة.. بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وزير دفاع المملكة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين..إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية.

رافق سموه خلال الزيارة..معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وعدد من المسؤولين.ف

وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المملكة العربية السعودية في وقت لاحق في ختام زيارته الأخوية حيث كان في وداعه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وعدد من المسؤولين.