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محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة حمدان بن محمد

  • مكتوم بن محمد نائباً للرئيس
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البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نائباً للرئيس.

ويضم المجلس في عضويته: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، ومعالي هلال سعيد المرّي.