رئيس الدولة ووزير الخارجية التركي يبحثان مسارات التعاون والعمل المشترك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

ونقل وزير الخارجية التركي إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار.. فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لتركيا مزيداً من التقدم.

وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية التركي مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومواصلة تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدفع نحو مسار السلام المستدام لمصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.

حضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والمسؤولين.