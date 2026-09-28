رئيس الدولة يستقلّ قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، اليوم، محطة قطارات الاتحاد في دبي، معلنين الإطلاق الرسمي لشبكة السكك الحديدية الوطنية لخدمات الركاب ودخولها مرحلة جديدة من التوسع لربط مزيد من مدن الدولة ومناطقها.. وذلك استعداداً لبدء تشغيل الخدمات بين أبوظبي ودبي والفجيرة في 30 سبتمبر 2026.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد استقلَّ قطار الاتحاد من أبوظبي إلى دبي في رحلة قبل التشغيل الرسمي للخدمة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية.. واطلع سموه خلال الرحلة على منظومة تشغيل قطارات الاتحاد ومستهدفاتها الوطنية بجانب جودة الخدمات المقدمة بما يسهم في تعزيز تجربة الركاب وفق أعلى المعايير العالمية، ولدى وصول سموه إلى المحطة التقى عدداً من الكوادر الوطنية العاملة في المشروع والتقط معهم الصور التذكارية.

حضر مراسم التدشين.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان خلال جولة في المحطة..على مرافقها وخدماتها ومنظومتها التشغيلية، وما تتضمنه من حلول وتقنيات متطورة صُممت لتوفير تجربة متكاملة للركاب، بدءاً من الوصول إلى المحطة وحجز التذاكر وإتمام إجراءات الرحلة، وصولاً إلى الصعود إلى القطار ومواصلة الرحلة إلى الوجهة النهائية.

واستمع سموه إلى شرح قدمه سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد حول دور المحطة ضمن شبكة قطارات الركاب الوطنية وأهميتها في تعزيز الربط بين دبي وبقية مناطق الدولة.

كما التقى سموه عدداً من الكوادر الوطنية العاملة في المشروع..واطّلع على إسهاماتهم في تطوير وتشغيل خدمات الركاب وبناء الخبرات الوطنية في قطاع السكك الحديدية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن محطة قطارات الاتحاد في دبي تضيف بوابة وطنية جديدة تعزز ارتباطها بالعاصمة وبقية مدن الدولة، وتدعم نموها الحضري والاقتصادي ومكانتها العالمية حيث قال سموه: " إن ربط إمارة دبي بشبكة قطارات الاتحاد الوطنية يعزز حضورها في قلب حركة الدولة، ويدعم دورها المحوري في الاقتصاد الوطني، ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة والاستثمار. كما يضيف إلى مقومات دبي بنية نقل وطنية تعزز سهولة الوصول إليها ومنها، وتواكب نموها وطموحها المستقبلي".

من جانبه أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن الإطلاق الرسمي لشبكة قطارات الركاب الوطنية يمثل محطة إستراتيجية في تنفيذ أحد مشاريع الخمسين، وخطوة مهمة نحو تعزيز الترابط بين إمارات الدولة ودعم تنافسية اقتصادها وجودة الحياة فيها.

وقال سموه إنه خلال أقل من خمس سنوات، انتقل مشروع قطار الركاب من الإعلان إلى شبكة وطنية متكاملة، تربط المجتمعات ومراكز الأعمال، وتوسّع الوصول إلى الفرص، وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على امتداد الدولة..مشيراً سموه إلى أن الإقبال الكبير على خدمات قطارات الركاب بين أبوظبي والفجيرة منذ بدء تشغيلها يعكس ثقة المجتمع بهذا النمط الجديد من التنقل، ودوره في تلبية احتياجات الأفراد وتعزيز كفاءة منظومة النقل الوطنية، فمع كل امتداد جديد للشبكة، نرسّخ تكامل إماراتنا، ونفتح آفاقا أوسع للنمو والازدهار.

وابتداءً من 30 سبتمبر 2026، ستتيح قطارات الاتحاد التنقل بين أبوظبي ودبي والفجيرة، وأصبحت التذاكر متاحة للحجز عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني وأجهزة بيع التذاكر في المحطات، بأسعار تبدأ من 39 درهماً للدرجة المريحة و109 دراهم للدرجة المميزة.

وتشكل محطة قطارات الاتحاد في دبي نقطة ربط رئيسية بين شبكة السكك الحديدية الوطنية وشبكة التنقل في الإمارة، بما يتيح للركاب مواصلة رحلاتهم عبر خيارات متعددة للنقل العام والخاص.

وتربط محطة قطارات الاتحاد في دبي بمحطة مترو عقارات جميرا للجولف عبر جسر مشاة مخصص، بما يتيح انتقالاً مباشراً بين قطارات الاتحاد ومترو دبي.

‏كما يمكّن التكامل مع نظام نول الركاب من حجز رحلة قطارات الاتحاد وخدمات النقل العام في دبي ضمن رمز استجابة سريعة "QR" موحد، يمكن استخدامه لرحلات القطار والمترو والترام والحافلات.

وتتولى تشغيل قطار الركاب شركة "قطارات الاتحاد لخدمات الركاب"، الشركة المشتركة بين "قطارات الاتحاد" و"كيوليس"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات نقل الركاب، بما يجمع بين الخبرات العالمية الواسعة في تشغيل شبكات السكك الحديدية والكفاءات الوطنية في إدارة قطاع النقل، لخلق نموذج تشغيلي استثنائي يرتقي بجودة الخدمات، ويعزز تجربة الركاب وفق أعلى المعايير العالمية.