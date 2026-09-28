للمرة الأولى في العالم العربي.. دبي تتأهب لاحتضان الحدث الأبرز لأبحاث الفضاء "كوسبار 2028"

فتح مركز محمد بن راشد للفضاء باب تقديم المقترحات للفعاليات والجلسات العلمية ضمن المؤتمر العلمي السابع والأربعين للجنة أبحاث الفضاء (COSPAR 2028)، داعياً مجتمع أبحاث الفضاء العالمي إلى المساهمة في إعداد البرنامج العلمي للحدث العالمي، الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى في العالم العربي عام 2028.

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه على منصة "إكس" أن فتح باب المشاركة في إعداد البرنامج العلمي يأتي ليؤكد جاهزية دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث الفضائي الأبرز عالمياً، والذي من المتوقع أن يجذب آلاف العلماء والباحثين وخبراء قطاع الفضاء من مختلف دول العالم لتبادل الرؤى وأحدث الاكتشافات العلمية.

ويعكس هذا التوجه التزام المركز بتعزيز التعاون الدولي، وإشراك الكوادر والخبرات العالمية والمحلية في صياغة أجندة علمية متكاملة تخدم مستقبل قطاع أبحاث الفضاء وتدعم مسيرة الابتكار التقني والعلمي على مستوى المنطقة والعالم.

يستمر استقبال المقترحات حتى 31 ديسمبر 2026، ويمكن تقديمها عبر الرابط التالي:

الرابط