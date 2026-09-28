كتاب "الرسائل" لمحمد بن راشد في المكتبات الرئيسية بالإمارات 1 أكتوبر المقبل

يتوافر في المكتبات الرئيسية في دولة الإمارات، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، النسخة العربية من كتاب "الرسائل" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وهو الجزء الثاني من كتاب سموه "علمتني الحياة"، فيما ستتوافر النسخة الإنجليزية من الكتاب في الـ 15 من الشهر نفسه.

ويضم الكتاب 26 رسالة يوجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء الوطن والعالم، ويشارك من خلالها خلاصة نحو ستة عقود من العمل العام، وما حملته مسيرة سموه من تجارب ودروس ومواقف وقرارات ومحطات في خدمة الوطن والإنسان.

وتختزل رسائل الكتاب مجموعة من القيم والمبادئ التي شكلت تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة والعمل الحكومي وبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وتقدم للأجيال خلاصة تجربة ممتدة في العمل والإنجاز، وتحويل الطموحات إلى مشاريع ومبادرات تصنع أثراً في حياة الناس.