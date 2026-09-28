الإمارات.. وزارة الدفاع تفتح باب الالتحاق ببرنامج الدفاع الكيميائي والبيولوجي والنووي

أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن استقبال طلبات التجنيد واستقطاب عدد من الكوادر الوطنية ببرنامج دبلوم CBRN لقيادة الدفاع الكيميائي والبيولوجي والاشعاعي والنووي.

واوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" شروط الالتحاق والمزايا.

شروط الالتحاق:

أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة "الذكور".

أن يكون حاصلاً على شهادة الصف الثاني عشر بنسبة 70% فأعلى في اللغة الإنجليزية أو أن يكون حاصلاً على (4.5) في اختبار IELTS.

أن يكون لائقاً طبياً بالدرجة (الأولى، الثانية، الثالثة).

أن يكون قد أنهى برنامج الخدمة الوطنية.

ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 23 سنة.

أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات بنجاح.

المزايا:

يمنح الدارس راتباً شهرياً وعلاوات مجزية.

شهادة دبلوم (CBRN) معتمدة من قبل المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يمنح الخريج رتبة رقيب وبمهنة فني كيميائي.

يمنح الحاصلين على تقدير امتياز أقدمية لمدة سنة.

دورات خارجية للمتميزين.

يستحق الخريج علاوة الشارة والتي تبدأ من 3000 درهم وتتدرج إلى أن تصل 12000 درهم.