النائب العام للمالديف يؤكد أهمية التكاتف العالمي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود

أشاد عباس شريف النائب العام لجمهورية المالديف باستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي لافتًا إلى أن الوفود المشاركة حظيت باستقبال مميز.

وأوضح النائب العام لجمهورية المالديف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ( وام ) على هامش جلسات المؤتمر أن أهداف مشاركتهم تركز على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات والدول المشاركة والعمل سوياً على مكافحة الجرائم العابرة للحدود لاسيما الجرائم السيبرانية، إضافة إلى السعي للحصول على دعم الشركاء لتطوير مبادرة الذكاء الاصطناعي التي إطلقتها المالديف.

وأوضح أن اللقاءات التي أجراها حتى الآن مع نظرائه من مختلف أنحاء العالم أثمرت عن فرص و تطلعات مستقبلية للتعاون والدعم سعيا نحو الإرتقاء بها إلى مستويات أفضل.