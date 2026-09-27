عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء مملكة تونغا في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي اللورد فاتافيهي فاكافانوا، رئيس وزراء مملكة تونغا، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومملكة تونغا في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تطوير علاقاتها مع مملكة تونغا، وتعزيز التعاون الثنائي بما يدعم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.