استعادة سيارة خلال ساعتين من البلاغ عن سرقتها

استعادت القيادة العامة لشرطة الشارقة مركبة أُبلغ عن سرقتها بعد أن تُركت في حالة تشغيل، وذلك خلال ساعتين فقط من ورود البلاغ، عقب مباشرة إجراءات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد موقع المركبة، وضبط المتهم، وإعادتها إلى مالكها، نتيجة سرعة الاستجابة وجاهزية الفرق المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الخميس الماضي، حين تلقى مركز العمليات بلاغاً من إحدى السيدات يفيد بتعرض مركبتها للسرقة؛ وعلى الفور باشرت الفرق المختصة إجراءاتها الميدانية، فيما أُحيل المتهم إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت شرطة الشارقة أن ترك المركبات في حالة تشغيل حتى لمدة يسيرة يسهل استغلالها من قبل ضعاف النفوس، ويعرضها للسرقة، كما أنها تعتبر مخالفة مرورية، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تسهم في حماية المركبات والممتلكات. وتهيب شرطة الشارقة السائقين بعدم ترك المركبة بحالة تشغيل عند مغادرتها.