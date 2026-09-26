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الإمارات

رئيس الدولة ورئيسة ديوان الرئاسة في أوزبكستان يبحثان علاقات التعاون

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 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي سعيدة شوكت ميرضيائيف رئيسة ديوان الرئاسة في جمهورية أوزبكستان.

ونقلت معاليها إلى سموه ـ خلال اللقاء ـ تحيات فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار..فيما حملها صاحب السمو رئيس الدولة تحياته إلى الرئيس الأوزبكي وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور والنماء.

وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون وفرص تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين.