الإمارات تشارك باجتماع برلماني في طاجكستان

شارك محمد عيسى الكشف، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية، الذي عُقد على مدى يومين في مدينة دوشانبي بجمهورية طاجكستان.

وناقش الاجتماع مشروعات القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تتبناها اللجنة على المستوى الآسيوي، ومن بينها التكامل الآسيوي عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون في مجال العدالة الصحية، والنساء البرلمانيات في الجمعية، وتعزيز الحوار والوئام بين أتباع أديان العالم، والتعاون القانوني والتشريعي في مكافحة تهريب المواد الثقافية، والتعاون الفعال في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

كما تناول الاجتماع مشروعات قرارات تعزيز تنشئة الأطفال والشباب بما يسهم في بناء مجتمع مستدام، وقضايا مجتمع المسنين والتنمية البشرية والتعاون السياحي، والحفاظ على التنوع الثقافي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في أوراسيا.

وأكد محمد الكشف أهمية اجتماع اللجنة في ظل تنامي التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه المجتمعات، بما يتطلب تكثيف الجهود وتبادل الخبرات وتبني المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وحماية الهوية الثقافية، وتمكين الشباب والمرأة، والارتقاء بجودة حياة الشعوب.

وحول بند مستجدات حالة النساء البرلمانيات في آسيا، أكد أن دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، وقد ترجمت هذا النهج إلى سياسات وتشريعات ومبادرات وطنية عززت حضور المرأة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مواقع القيادة وصنع القرار، حيث تشكل المرأة 50 % من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب حضورها الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.

وفي إطار تعزيز التنسيق البرلماني الخليجي، شارك محمد الكشف في الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي عُقد على هامش اجتماع اللجنة، وجرى خلاله تبادل الآراء والتنسيق حول مشروعات القرارات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.