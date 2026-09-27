«غرس الآخرة» ينفذ 140 مشروعاً للشارقة الخيرية

ذكرت جمعية الشارقة الخيرية، أن مشروع «غرس الآخرة»، الذي أطلقته منذ عام 2014، أسهم في تنفيذ 140 مشروعاً خيرياً حتى نهاية 2025، بقيمة تجاوزت 2.2 مليون درهم.

وقال خالد حسن آل علي مدير إدارة المشاريع في الجمعية: إن «غرس الآخرة» يقوم على إتاحة التبرع بمبالغ يحددها المحسن بنفسه من خلال استقطاعات غير ثابتة تتجمع لتدخل في تمويل مشاريع خيرية يصعب على الأسر الفقيرة والمجتمعات النائية توفير تكلفتها.

وأوضح أن مشاريع المياه استحوذت على الجانب الأكبر من مخرجات المشروع من خلال تنفيذ 122 بئراً في عدد من الدول بينها زيمبابوي وإثيوبيا وساحل العاج وليبيريا والفلبين وألبانيا، كما شمل المشروع بناء 13 مسجداً في كل من النيجر والهند وكينيا وسيراليون والسنغال وتنزانيا والكاميرون.

وأضاف: أثر غرس الآخرة أمتد إلى دعم المشاريع الوقفية داخل الدولة، حيث ساهم المشروع في دعم وقفي خورفكان الثاني وبناية الذيد بما يعزز الموارد الوقفية المخصصة لدعم العمل الخيري واستمراره، كما ساهم في إنشاء 6 مبانٍ وقفية في الهند وبنجلاديش وكينيا.