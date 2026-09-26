وزارة المالية تنظم فعالية خاصة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية









نظمت وزارة المالية فعالية بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية 2026»، في مبنى الوزارة بدبي، بحضور فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وعدد من قيادات وكوادر الوزارة. وسلطت الفعالية الضوء على أهمية الشراكة والتكامل في بيئة العمل، مؤكدة على النموذج الإماراتي الذي يثبت دائماً أن التميز المؤسسي يتحقق بتكامل الخبرات وتضافر الجهود وتبادل الدعم بين الكوادر الوطنية عبر مختلف الأجيال.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص وزارة المالية على ترجمة التوجهات الاستراتيجية للدولة ورؤية القيادة الرشيدة في تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة قائمة على التعاون وتبادل المعرفة. وتجسد الفعالية نهج الوزارة المستمر في استثمار الطاقات البشرية ورعايتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم الاستقرار المالي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

شريك أصيل

وفي هذه المناسبة، قالت فاطمة يوسف النقبي : "إن المرأة الإماراتية رسخت مكانتها كشريك أصيل ومؤثر في صياغة المستقبل المالي والاقتصادي للدولة، بفضل الدعم المباشر والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة. إن مسيرة تمكين المرأة في وزارة المالية هي ثمرة بيئة مؤسسية تقوم على الشراكة والعمل الموحد. نحن نؤمن بأن قوة مؤسستنا تتضاعف عندما نتشارك الخبرات ونبني على ما حققته الكوادر الوطنية، لتظل المرأة الإماراتية مساهماً رئيساً في قيادة الملفات المالية والاستراتيجية للدولة، وصانعة لأثر يتجاوز حدود الحاضر ليلهم المستقبل".

جلستان حواريتان

وتضمّن الحدث جلسلتين حواريتين، الأولى بعنوان "حضور إماراتي… أثر يتسع"، حيث ركزت الجلسة على محورية التمثيل الدولي وتكامل الأدوار في ترسيخ مكانة الدولة المالية عالمياً. فيما سلطت الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان "من جيل إلى جيل… قوة تُورّث" بمشاركة سيدتين من منتسبات "نادي ذخر"، الضوء على قيم التأسيس الأولى واستدامة العطاء، في حوار أظهر كيف تنتقل الحكمة والخبرة من جيل إلى جيل لتكمل مسيرة النهضة الوطنية. واختتمت الفعالية بالتقاط صورة جماعية، تلاها خوض تجربة تفاعلية صُممت خصيصاً لتعزيز التواصل بين فريق العمل.