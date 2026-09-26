"ميدام دبي 2026" يستعرض أحدث تطورات علاج الأمراض الجلدية

استعرض مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام دبي 2026"، في ختام فعاليات نسخته الـ 11 بدبي اليوم، أحدث التطورات الطبية لتشخيص وعلاج الأمراض الجلدية، والإجراءات التجميلية، وجراحات الجلد، و"طب إطالة العمر" ، وتطبيقات الليزر.

استقطب الحدث الذي استمر ثلاثة أيام ونظمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، نخبة من الأطباء والباحثين والمبتكرين من أكثر من 108 دول، وتضمن برنامجاً حافلاً من التعليم الطبي المستمر، والتبادل المعرفي، والتدريب السريري المتقدم والعروض التطبيقية الحية، وورش العمل التي قدمها خبراء عالميون.

وشاركت في المعرض المصاحب لـ "ميدام دبي 2026" مجموعة من الشركات المتخصصة، استعرضت أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في مجال طب الجلدية والتجميل.

يحظى "ميدام" بشراكة إستراتيجية متواصلة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي على خارطة الوجهات العالمية الرائدة في استضافة المؤتمرات الطبية والعلمية رفيعة المستوى.