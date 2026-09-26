عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة





التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا على حدة.

فقد التقى سموه معالي ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا، ومعالي فيلكس بلاسينسيا، وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، ومعالي أدونيا أيباري، وزير خارجية جمهورية أوغندا، ومعالي بيانكا أودوميجو أوجوكو، وزيرة الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومعالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز، وزير الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.

وناقشت اللقاءات آفاق التعاون الثنائي والشراكة في العديد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والثقافية والتعليمية والصحية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والمناخ.

كما تناولت عدداً من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مختلف شركائها الدوليين، وتعزيز الحوار البناء وتبادل الرؤى، بما يسهم في دفع مسارات التنمية الشاملة والمستدامة.

وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت اللقاءات أيضاً إلى الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات.

وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة كمبوديا، فيما وقعها من جانب دولة الإمارات معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومن جانب كمبوديا معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا.

وشهد سموه، خلال لقائه معالي هافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأكاديمي بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية بنما، ووقعتها من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب جمهورية بنما معالي هافيير مارتينيز أتشا.

كما التقى سموه معالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور، حيث جرى بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وشهد سموه التوقيع على مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمعهد الدبلوماسي "الدكتور خوسيه غوستافو غيريرو" في جمهورية السلفادور، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السلفادور.

ووقعت مذكرة التفاهم والاتفاقيتان معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة خارجية السلفادور.

حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة ، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.