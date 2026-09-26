شرطة دبي تحذر من قيادة المركبات أثناء التعب الشديد

حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر قيادة المركبات أثناء الشعور بالتعب الشديد والنعاس أو في حالات التعرض لمشكلات صحية مثل انخفاض أو ارتفاع السكر في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والاضطرابات النفسية، ونوبات فقدان الوعي، مؤكدة أن مثل هذه الحالات قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية خطيرة ينتج عنها وفيات أو إصابات بليغة.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن بعض السائقين قد يستهينون بأعراض بسيطة، إلا أنها قد تتحول في لحظة إلى سبب مباشر في وقوع حادث قاتل، ذلك أن فقدان الوعي أثناء القيادة يُعد من أخطر الأسباب المؤدية للحوادث الجسيمة، حيث يفقد السائق السيطرة بالكامل خلال ثوانٍ معدودة مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف أن هذه الحوادث تؤكد ضرورة الحرص على إجراء الفحوصات الطبية الدورية، خصوصاً للسائقين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يقودون لفترات طويلة متواصلة قد تؤدي إلى إرهاق جسدي ونفسي، يزيد من احتمالية التعرض لمضاعفات صحية مفاجئة.

كما شدد على أهمية أخذ فترات راحة كافية خلال الرحلات الطويلة، والتوقف فور الشعور بأي عارض صحي غير طبيعي أو دوار أو إرهاق مفاجئ.

جاء ذلك عقب وقوع حادث على شارع أم سقيم باتجاه شارع جميرا نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ إثر تعرضه لحالة فقدان وعي، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بمركبات أخرى.

وأضاف أن خبراء حوادث السير انتقلوا على الفور إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات وجمع الأدلة، فيما تولت الدوريات المرورية تنظيم حركة السير وتأمين الموقع وتسهيل وصول مركبات الإسعاف والإنقاذ، والعمل على إزالة المركبة المتضررة من الطريق لضمان عودة الحركة المرورية لطبيعتها سريعاً دون تعطيل.

ونوه العميد جمعة بن سويدان، إلى أهمية أخذ قسط كافٍ من الراحة قبل القيادة تحسباً لمفاجآت الطريق، وتجنب الإرهاق الذي قد يعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، كما دعا إلى الالتزام بمسارات الطريق، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والتوقف عن القيادة فور الشعور بالإرهاق لتجنب وقوع الحوادث البليغة، حفاظاً على سلامة الجميع.