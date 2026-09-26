"مؤسسة الجليلة" تخصص 19.25 مليون درهم لعلاج 297 طفلاً بالسرطان منذ 2015

أعلنت "مؤسسة الجليلة" عن تخصيص 19.25 مليون درهم منذ عام 2015 لتغطية تكاليف علاج 297 طفلاً من مرضى السرطان، في إطار جهودها المستمرة لتسهيل حصول المرضى على الرعاية اللازمة فيما يأتي هذا الاعلان بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الأطفال في شهر سبتمبر من كل عام.

وتؤدي "مؤسسة الجليلة" دوراً محورياً في تجسيد رؤية "دبي الصحية" للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية، والتعلم، والاكتشاف، والعطاء، إذ تسهم برامجها في تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم.

وفي فبراير 2026، أطلقت المؤسسة صندوق دعم مرضى السرطان لتوفير التمويل اللازم لعلاج الأطفال وضمان استمراريته.

ويتلقى الأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ "دبي الصحية"، رعاية متخصصة ومتكاملة يقدمها فريق طبي متعدد التخصصات طوال رحلة علاجهم.