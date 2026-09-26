عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء بنغلاديش في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي طارق رحمن، رئيس وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحثا أيضاً مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، وتوسيع مجالات التعاون بما يعزز المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية والازدهار الاقتصادي في البلدين.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية.