عبدالله بن زايد يلتقي رئيس جمهورية القمر المتحدة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل سموه لفخامته، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية القمر المتحدة وشعبها التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية، كما تطرق الجانبان إلى عدد من الملفات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.