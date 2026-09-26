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سهيل المزروعي يحضر حفل سفارة طاجيكستان بذكرى الاستقلال

  • سفير طاجيكستان لدى الدولة: البلدان حريصان على دفع العلاقات إلى آفاق أرحب
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وام
أبوظبي
سهيل المزروعي خلال حضوره حفل سفارة طاجيكستان
سهيل المزروعي خلال حضوره حفل سفارة طاجيكستان

حضر معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حفل الاستقبال الذي أقامه أشرفجون غولوف سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده والذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان.

كما حضر الحفل عدد من المسؤولين ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأشاد أشرفجون غولوف في كلمة له بهذه المناسبة بمتانة العلاقات التي تجمع جمهورية طاجيكستان ودولة الإمارات، وما شهدته على مدى ثلاثة عقود من تطور ونمو في مختلف المجالات، مؤكداً حرص البلدين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي ودفع العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشار إلى أن الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد ما تحقق من إنجازات، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.