هزاع بن زايد يستقبل خالد بن محمد بن زايد بمحل إقامته في منطقة العين

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لمواصلة تطوير منطقة العين وتعزيز جودة الحياة فيها، من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية التي تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجات المجتمع وتسهم في توفير بيئة متكاملة ومستدامة للأعمال والاستثمار.