شرطة دبي تُلقي القبض على 18 متهماً وتضبط 17 صهريجاً

تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ممثلة بقسم مكافحة الجرائم البيئية التابع لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من القبض على 18 متهماً وضبطت 17 صهريجاً في عدد من المناطق المختلفة على مستوى الإمارة خلال النصف الأول لعام 2026، وذلك بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي.

وأوضحت شرطة دبي أن عمليات الضبط جاءت في إطار جهودها المشتركة مع الجهات المعنية لرصد المخالفات البيئية والتصدي للممارسات التي تضر بالبيئة والصحة العامة.

وقد جرى ضبط المتهمين بعد رصد مخالفتهم الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة للتخلص من المواد الضارة كمياه الصرف الصحي والمواد بالبتروكيماوية، قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، إلى جانب مصادرة الصهاريج المضبوطة.

وأكدت شرطة دبي أن التخلص من المواد الضارة في المواقع المخصصة لها مسؤولية لا يجوز تجاوزها، مشددةً على أن التعامل مع هذه المخالفات يستند إلى التنسيق الميداني وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأضافت أن حماية البيئة والصحة العامة تتطلب التزام العاملين في هذا القطاع بالضوابط المعتمدة، وعدم تعريض المجتمع لأضرار تنتج عن الممارسات غير القانونية.