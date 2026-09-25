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زايد بن حمد يطّلع على جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي

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وام
أبوظبي
زايد بن حمد وفيصل بن سليطين خلال اللقاء
وم
زايد بن حمد وفيصل بن سليطين خلال اللقاء


اطّلع معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، على الجهود التي يبذلها مركز دبي للأمن الاقتصادي في حماية المكتسبات الاقتصادية للإمارة، وتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً يتمتع بالاستقرار والشفافية وثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، والوفد المرافق له والذي يضم الدكتور عبدالله محمد الغافري، نائب الرئيس التنفيذي، وحمدان محمد أهلي، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، إلى الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمختلف أشكالها.


واستعرض فيصل بن سليطين، خلال اللقاء، أبرز مهام واختصاصات مركز دبي للأمن الاقتصادي، ودوره المحوري في صون البيئة الاقتصادية في الإمارة من المخاطر والتهديدات المستجدة، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية التي يقودها المركز مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية والدولية، والتي تصب في مصلحة تعزيز منظومة الأمن الاقتصادي الشامل.

كما استمع معاليه، إلى شرح مفصل حول آليات عمل المركز.