محمد الشرقي: دعم المبادرات الأكاديمية لإعداد الكفاءات الوطنية

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، يرافقه عدد من نواب رئيس الجامعة الجدد.

واطّلع سموه خلال اللقاء على مستجدات الجامعة، وأبرز برامجها ومشاريعها الأكاديمية، وتعرّف على نواب رئيس الجامعة الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

وأكد سموه أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم العالي، ودعم المبادرات الأكاديمية التي تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في مسيرة التنمية.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بقطاع التعليم، وحرص سموه على دعم المؤسسات التعليمية وتطوير مخرجاتها بما يواكب تطلعات الإمارة.

لقاء

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، العقيد محمد سعيد الهامور اليماحي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وفريق تقييم الأداء المصاحب له.

واطّلع سموه خلال اللقاء على نتائج تقييم الأداء الاستراتيجي وتحليل الفجوة للجهات الحكومية في الإمارة، وفق نموذج تقييم التميز الحكومي، وما تضمنته من مؤشرات ونتائج، إلى جانب أبرز فرص التطوير والتحسين، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمستويات التميز الحكومي.