تجهيز 10 ملايين وجبة لأهالي غزة السبت المقبل وفاءً لروح أحمد بن راشد

تنظم مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" يوم 26 سبتمبر الجاري، وبالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3" فعالية "جسر أحمد بن راشد الإنساني"، لتجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة دعماً لأهل غزة، وذلك ضمن عمل إنساني مجتمعي وفاء للمغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الاثنين الماضي.

وتعد الفعالية المجتمعية التي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي، عملاً إنسانياً يخلد أثر المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في العطاء، كما تجسد هذه الفعالية قيم الخير الأصيلة في مجتمع الإمارات، عبر حراك مجتمعي في عمل إنساني واسع، يشارك فيه أفراد المجتمع والمتطوعون ومحبو الشيخ أحمد بن راشد طيب الله ثراه، في تجهيز المساعدات الغذائية لتصل إلى الأسر والأطفال الأكثر احتياجاً في غزة.

وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية": "اقترن اسم المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بالتواضع والرحمة والعطاء .. واليوم يرد له الآلاف من محبيه الجميل بهذا العمل الإنساني الكبير".

وأضاف معاليه: "الفعالية الإنسانية عن روح الشيخ أحمد بن راشد، طيب الله ثراه، تعبر عن روح المجتمع الإماراتي وقيمه ومحبته ووفائه لقادته".

وتابع معالي محمد القرقاوي: "هناك تقدير كبير لمواقف الشيخ أحمد بن راشد وإسهاماته الوطنية والمجتمعية في مسيرة بلادنا.. وسيبقى الامتنان لرجالات الدولة جزء من مبادئنا الوطنية الراسخة".

ترسيخ قيم العطاء

وتجسد مشاركة المجتمع، في تجهيز الوجبات خلال الفعالية، قيم العطاء والتكاتف المجتمعي، وأهمية العمل التطوعي في دعم الفعاليات المجتمعية الإنسانية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المشاركة والعطاء، كما تعبر فعالية "جسر أحمد بن راشد الإنساني"، عن التقدير الكبير لمواقف المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية، وقد كانت يد المغفور له على الدوام، ممدودة بالخير والعطاء، واقترن اسمه بفعل الخير ومساندة المحتاجين، ودعم المبادرات المجتمعية وأعمال البر.

وتعكس فعالية "جسر أحمد بن راشد الإنساني" مدى حرص المجتمع على تأكيد حضوره المؤثر في مختلف أوجه العمل الخيري والإنساني، وفي المبادرات الهادفة إلى التخفيف من معاناة الآخرين، وتقديم كل جهد ممكن لمساندة المبادرات والمشاريع الإنسانية التي تنطلق من الإمارات وتستهدف مساعدة الأشقاء، وتغيير حياة الإنسان نحو الأفضل، في أي مكان حول العالم.