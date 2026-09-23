سيف بن زايد يزور معرض "واجهة التعليم 2026"

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، "معرض واجهة التعليم (2026)"، الذي تنظمه منصة واجهة التعليم في مركز أدنيك أبوظبي، واطلع سموه على أبرز ما تقدمه المؤسسات التعليمية والأكاديمية من برامج ومبادرات ومشاريع مبتكرة تسهم في إعداد أجيال المستقبل وتعزيز مهاراتهم.

وشملت زيارة سموه عدداً من أجنحة المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجهات المشاركة في المعرض، وتعرف على أبرز البرامج والتخصصات الأكاديمية والتدريبية، وما توفره من فرص تعليمية ومهنية تواكب متطلبات المستقبل واحتياجات سوق العمل.

واطلع سموه على عدد من مشاريع طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس، واستمع إلى شرح حول الأفكار والحلول التي تعكس قدراتهم ومهاراتهم.

وأقيمت النسخة الثانية عشرة من "واجهة التعليم" تحت شعار "التعليم والأسرة"، انسجاماً مع إعلان عام (2026) "عام الأسرة"، وتسليطاً للضوء على الدور الأساسي للأسرة في دعم الأبناء ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية بشأن مساراتهم الأكاديمية والمهنية.

واستقطب المعرض حضوراً واسعاً، بمشاركة (580) جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، ما أتاح للطلبة وأولياء الأمور فرصة مباشرة للتعرف على البرامج الأكاديمية والتخصصات المستقبلية والمنح الدراسية ومتطلبات القبول، إلى جانب المسارات التعليمية والمهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وناقش المعرض على مدار يومين عدداً من الموضوعات المرتبطة بمستقبل التعليم وسوق العمل، وتناول التخصصات المستقبلية، والمهارات المطلوبة للوظائف الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وريادة الأعمال، إلى جانب أهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال في توجيه الطلبة وتمكينهم.

وتضمن المعرض عرض عدد من المشاريع المبتكرة، التي عكست جهود المؤسسات التعليمية في دعم البحث والتطوير وتشجيع الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم وإعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل.