حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يواصلون تقبّل التعازي في وفاة أحمد بن راشد

واصل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ‏آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن ‏محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تقبّل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، لليوم الثاني على التوالي بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي في مجلس زعبيل.

وتقبّل سموّهم التعازي من عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد، وعدد من سفراء وقناصل الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة لدى دولة الإمارات، وجموع المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والأجنبية.