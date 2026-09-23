محمد بن راشد يتقبّل التعازي في وفاة أحمد بن راشد لليوم الثاني على التوالي

واصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس ‏الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الأربعاء) بحضور، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ‏آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن ‏محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ‏وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تقبُّل التعازي في ‏وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وذلك في ‏مجلس زعبيل، لليوم الثاني على التوالي. ‏

فقد تقبّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعازي صاحب الجلالة الملك ‏حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والتي نقلها وفد رفيع المستوى ‏برئاسة مبعوث جلالته، سموّ الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن ‏الوطني قائد الحرس الملكي في مملكة البحرين، وضم: سموّ الشيخ عيسى بن سلمان بن ‏حمد آل خليفة، وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وسموّ الشيخ عيسى بن عبدالله آل ‏خليفة، رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، وسموّ الشيخ فيصل بن ‏راشد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسموّ الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل ‏خليفة، وعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين، أعرب فيها الوفد عن خالص عزاء ‏وصادق مواساة جلالته، في هذا المصاب الجلل، سائلين الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد ‏بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر وحسن ‏العزاء. ‏

كما تقبّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعازي صاحب الجلالة السلطان ‏هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، والتي نقلها وفد رفيع المستوى برئاسة صاحب ‏السموّ السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد، المستشار في ديوان البلاط السلطاني، ‏بسلطنة عمان، وضم: معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، وزير الإعلام، ومعالي الدكتور ‏محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، مُعربين عن ‏صادق مواساة جلالته لأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعموم آل ‏مكتوم الكرام، وداعين الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يرزقه الدرجات ‏العُلى من الجنة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ‏

وتقبّل سموّه تعازي صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، ‏والتي نقلها سموّ الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، المُمثل الشخصي لسموّ أمير دولة قطر، ‏على رأس وفد رفيع المستوى، ضم: سموّ الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ ‏جاسم بن خليفة آل ثاني، سائلين الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح ‏جناته، وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان‎.‎

كذلك تقبّل سموّه تعازي صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة ‏الكويت الشقيقة، ونقلها وفد رفيع المستوى برئاسة معالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ‏وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت، ضم معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، ‏رئيس ديوان سموّ ولي عهد الكويت، ومعالي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وزير ‏الدفاع في دولة الكويت، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه ‏فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. ‏

إلى ذلك، تقبّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التعازي في وفاة المغفور له ‏بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والتي قدّمها جمعٌ من الشيوخ والوزراء ‏وكبار المسؤولين، ومديري العموم وأعيان البلاد، والمواطنين، الذين أعربوا لسموّه عن خالص ‏العزاء وصادق المواساة، سائلين الله العليّ القدير أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم ‏عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. ‏

وقد تقبّل التعازي إلى جانب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سموّ الشيخ ‏أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس ‏الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن ‏راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل ‏مكتوم، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم. ‏