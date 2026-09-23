عبدالله بن زايد يلتقي عدداً من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.

فقد التقى سموه، معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، ومعالي الدكتورة فيليسلافا بيتروفا تشاموفا، وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا، ومعالي كريس فيرن، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية مالطا، ومعالي بايبا براجي، وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، ومعالي كيستوتيس بودريس، وزير الخارجية في جمهورية ليتوانيا، ومعالي لي هواي ترونغ، وزير الخارجية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومعالي ريكاردو باتيرنو دي مونتيكوبو، المستشار الأكبر في منظمة فرسان مالطا، ومعالي كالاني كانيكو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة في جمهورية جزر مارشال.

وجرى خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ.

كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، ومنها تعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون في إطار المنظمات الدولية، بما يدعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، حرص دولة الإمارات على بناء شراكات فاعلة مع مختلف دول العالم الصديقة، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق، بما يسهم في إيجاد مساحات أوسع للعمل المشترك، ويدعم الجهود الدولية لإرساء أسس أكثر رسوخاً للسلام والاستقرار والتنمية.

وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية، وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناولت اللقاءات استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، بالشراكة مع جمهورية السنغال، وسبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي، وتطوير حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالمياه.

إلى ذلك، ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماعاً ثلاثياً ضم معالي جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، وذلك في إطار مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وجمهورية الهند.

وجرى خلال الاجتماع، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتعزيز مسارات التعاون المشترك في كافة القطاعات التي تخدم الأولويات التنموية في الدول الثلاث، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة.