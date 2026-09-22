حمدان بن محمد، وإلى جانبه مكتوم وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد، يُشيّعون جثمان أحمد بن راشد

شيّع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، و سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، الجثمان الطاهر لفقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من مسجد زعبيل الكبير إلى مثواه الأخير، حيث وُوري الثرى في مقبرة أم هرير بدبي.