محمد بن راشد، وإلى جانبه حمدان ومكتوم بن محمد، يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشيخ أحمد بن راشد

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، في مسجد زعبيل الكبير بدبي، بحضور عدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع غفيرة من المصلين.