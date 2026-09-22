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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالي بذكرى استقلال بلاده

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الفريق أول أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس جمهورية مالي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي اللواء عبدالله مايغا، رئيس وزراء جمهورية مالي.