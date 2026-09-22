أنور قرقاش: المنطقة لا يمكنها الاستمرار في الانتقال من أزمة إلى أخرى

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المنطقة لا يمكنها الاستمرار في الانتقال من أزمة إلى أخرى، مشيراً إلى ضرورة أن تقدم إيران تنازلات في أي اتفاق جديد لإنهاء الحرب، مشدداً على أن مبدأ عدم العدوان يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات.

وشدد معاليه في مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي خلال فعالية في نيويورك الأحد، على ضرورة تبني رؤية إقليمية استراتيجية تضع دول الخليج العربية في صلب المحادثات الأمنية مع إيران، بدلاً من أن تكون مجرد طرف يتلقى الهجمات الإيرانية، بينما تجري طهران مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وتوقع معاليه مرحلة من عدم الاستقرار في المجتمع الإيراني، مؤكداً في الوقت ذاته حرص دولة الإمارات على إعطاء الأولوية للدبلوماسية وإقامة علاقات جيدة مع جارتها.

وفي معرض حديثه عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط، قال قرقاش: "ندرك أننا سنتعامل مع إيران غير مستقرة لفترة من الزمن.. وفي نهاية المطاف، نحن بصدد أزمة ستمر بمراحل مختلفة وستستغرق وقتاً طويلاً كما أننا ننظر إلى إيران مختلفة تماما عما كانت عليه طوال السنوات الـ 37 الماضية تحت سلطة مركزية واحدة تمثلت في المرشد علي خامنئي".

وأشار المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى أنه سيكون من الصعب على المرشد الجديد مجتبى خامنئي أن يملأ هذا الفراغ الكبير أو يرقى لمستوى سلفه.

وقال إن الإيرانيين يفضلون مناقشة القضايا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران تميل إلى مناقشة قضايا ذات طابع تبادلي مثل ملف الأموال المجمدة مع جيرانها.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى عقلية جديدة فمثل هذه النقاشات حول طبيعة المنطقة التي نريدها جميعا، وشكل الاستقرار الذي ننشده، وأسس التنمية، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار، هي نقاشات، ورغم إمكانية إجرائها على المستوى الإيراني الأمريكي، فإنه ينبغي أن تتم أيضا على المستوى الإيراني العربي".