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صلاة الجنازة على جثمان أحمد بن راشد بمسجد زعبيل الكبير في دبي غداً الثلاثاء

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البيان


أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن إقامة صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى فقيد الوطن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في مسجد زعبيل الكبير بدبي غداً (الثلاثاء) في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وأوضح المكتب الإعلامي أن تقبّل التعازي في وفاة الفقيد سيكون في مجلس زعبيل لمدة ثلاثة أيام؛ حيث تُستقبل التعازي يوم غدٍ الثلاثاء ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً وحتى صلاة المغرب.

كما تُستقبل التعازي يومي الأربعاء والخميس على فترتين؛ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى صلاة الظهر، والفترة المسائية عقب صلاة العصر وحتى صلاة المغرب.