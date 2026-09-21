الرئيس السوري يعزي محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد

قدم فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، خالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأسرة آل مكتوم الكريمة والشعب الإماراتي، في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وكتب فخامته في تدوينة على منصة «إكس»: "‏أتقدّم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بوفاة شقيقه المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. سائلًا الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرة آل مكتوم الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق الصبر والسلوان".